Французские миллионеры призвали к повышению налогов для богатых

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Группа французских миллионеров создала национальное отделение лоббистской организации Patriotic Millionaires и намерена добиваться повышения налогов для состоятельных лиц во Франции, пишет Bloomberg.

Инициативу, запущенную примерно за пять месяцев до проведения в стране президентских выборов, возглавили Эммануэль Удеа, дочь бывшего главного исполнительного директора Societe Generale Фредерика Удеа, и предприниматель Максим Куркджян, которые считают, что политики должны пообещать принять меры, чтобы обеспечить уплату богатыми французами справедливой доли налогов.

"Я призываю кандидатов в президенты обеспечить, чтобы наиболее состоятельные люди выполняли свои обязательства перед обществом", - заявила Удеа. По ее словам, каждый должен вносить справедливый вклад в финансирование государственных школ и больниц.

Франция стала одним из центров дискуссий в Европе по поводу налоговой политики в отношении сверхбогатых. Кандидаты на президентский пост активно обсуждают слабость экономики страны и ухудшение состояния государственных финансов. Несмотря на высокий государственный долг, правительство Франции было вынуждено увеличить расходы в некоторых сферах, таких как образование, на фоне уличных протестов, возникших из-за подорожания жизни и растущего социального неравенства.

Вопрос о неравенстве затрагивается и в опубликованном в четверг заявлении Patriotic Millionaires. "В то время как состояния миллионеров растут, уровень бедности достиг рекордных показателей", - отмечается в сообщении.

Основанную в США организацию Patriotic Millionaires возглавляет бывший управляющий директор компании BlackRock Inc. Моррис Перл, она имеет отделения также в Канаде и Великобритании. Перл неоднократно отмечал, что богатые инвесторы, такие как он сам, "платят налоги по гораздо более низким ставкам, чем люди, зарабатывающие на жизнь трудом".

В число активистов движения входит Эбигейл Дисней, внучка одного из основателей компании Walt Disney. Выступая ранее в этом месяце на конференции в Париже, она заявила, что политики демонстрируют "вопиющее нежелание" облагать богатых налогами, в то время как общественная инфраструктура приходит в упадок.