Bloomberg узнал, что связанный с Элис Хуанг ЦОД в КНР получил чипы Nvidia Blackwell

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Китайские Shanghai Shuoyao и Shanghai Kezhan установили графические процессоры Blackwell американской Nvidia Corp. в дата-центре проекта Yangtze River Delta (YRD) в Шанхае, пишет Bloomberg со ссылкой на документы.

По данным агентства, в проект инвестировал ряд компаний, связанных с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которая в последние недели оказалась в центре скандала вокруг отношений со своим однофамильцем, сооснователем Nvidia Дженсеном Хуангом. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу КНР.

Она была топ-менеджером сингапурской Megaspeed, владеющей рядом ЦОД в Азии. В понедельник министерство торговли США внесло Megaspeed в "черный" список, лишив ее возможности закупать передовые чипы для ИИ-разработок у американских компаний. Как сообщала New York Times, китайские власти могли завербовать Хуанг, чтобы попытаться обойти американские ограничения на поставки чипов.

Согласно документам, с которыми ознакомилось Bloomberg, Shanghai Shuoyao внесла установленную в YRD серверную стойку Nvidia GB300 NVL72 с чипами Blackwell в качестве обеспечения по кредиту от Shanghai Innovation Bank на 96 млн юаней ($14 млн). Банк подал эти документы китайским регуляторам в ноябре.

Shanghai Kezhan, в свою очередь, привлекла в конце 2025 года кредит на 90 млн юаней от шанхайской муниципальной лизинговой компании, указав в соответствующих документах сервер GB200 - также с чипами Blackwell - из того же дата-центра.

До недавнего времени Blackwell были самыми мощными чипами Nvidia для ЦОД. Для их экспорта в Китай всегда требовалось разрешение американских властей.

Акции Nvidia дорожают на 2,4% в ходе предварительных торгов в пятницу.