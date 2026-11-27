"Газпром" ждет продолжения роста цен на газ после запрета поставок СПГ из России в ЕС

Показатели европейского газового рынка в "Газпроме" сравнили со стандартом красоты 90-60-90

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Цены на газ в мире продолжат расти после вступления в силу запрета Евросоюза на поставку сжиженного природного газа из России, заявил на форуме "Газ России 2026" заместитель начальника департамента - начальник управления ПАО "Газпром" Кирил Полоус.

"В рамках программы REPowerEU с 1 января 2027 года Европа планирует полностью отказаться от российского сжиженного природного газа. А это второй источник поставок СПГ в этот регион. Поэтому, скорее всего, сразу после вступления данного решения в силу цены на природный газ продолжат расти. В результате недостаточно продуманных решений европейских регуляторов и политиков страдают не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вследствие высоких цен на газ", - сказал он.

Ключевые показатели европейского газового рынка Полоус увязал по модели "стандарта красоты" 90-60-90: "Отказываясь от российского газа, в Европе, наверное, о чем-то думали. Вероятно, думали, о чем-то прекрасном, вполне возможно, даже с параметрами 90-60-90. По иронии судьбы, эти параметры были достигнуты: всего за четыре года, суммарное потребление этого региона снизилось на 90 млрд куб. м. В результате политики "диверсификации" поставки СПГ из одного единственного источника, Соединенных Штатов Америки, в регион составил 60%; а цены в преддверии начала осенне-зимнего периода достигли 90 евро за МВт.ч (около $1060 за тысячу кубометров - ИФ). Таким образом, мы можем наблюдать новый стандарт европейской красоты, европейской газовой красоты, которая сильно отличается от традиционных стандартов".

"Вся эта европейская "красота" усугубляется ситуацией с ПХГ. Несмотря на законодательные требования, в Европе по заполнению "подземок" и призывы местных государственных органов по обеспечению подготовки к зиме, нормативы не были обеспечены. К началу текущего отопительного сезона был установлен антирекорд по заполнению подземных хранилищ газа - менее 75%. При этом из подземных хранилищ газа Европы газ уже отбирается в настоящий момент полным ходом. Остается только наблюдать, как вся эта ситуация отразится на ценах на природный газ", - продолжил докладчик.

"Напротив, в России в текущем году был создан рекордный запас газа в подземных хранилищах газа, это хороший задел, который сделала наша компания, для прохождения даже самых суровых российских морозов", - напомнил Полоус.