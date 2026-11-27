Премьер-министр Чехии назвал проект бюджета ЕС неприемлемым для Праги

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Никакого прогресса в достижении соглашения по бюджету на саммите Евросоюза в Брюсселе не случилось, сообщил чешским журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Ничего не произошло", - сказал он, отметив, что проект долгосрочного бюджета ЕС в его нынешнем виде неприемлем для Чехии, поскольку Прага получит на 3,2 млрд евро меньше в сравнении с нынешней ситуацией.

Бабиш также раскритиковал предложенное распределение средств между государствами-членами и центральными программами ЕС. По его словам, в то время как в текущем бюджетном периоде государства-члены получают 62% средств, а центральные программы - 38%, в новом предложении это соотношение обратное. Государства должны получать только 46% бюджета. Бабиш напомнил, что Чехия получает только 1,28% средств из центральных программ, поэтому считает их увеличение невыгодным для Праги.

Премьер Чехии высказался и против увеличения финансирования административных расходов ЕС. Он раскритиковал издержки европейской бюрократии и численность сотрудников европейских институтов.

Переговоры по новому бюджету продолжатся на саммите ЕС 17 и 18 декабря в Брюсселе. Учитывая сохраняющиеся разногласия между государствами-членами, ожидается, что переговоры могут продлиться несколько дней.