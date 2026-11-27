Полиция Франции приостановила использование светошумовых гранат для разгона демонстрантов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Несколько участников протестных акций последних недель во Франции получили тяжелые ранения или увечья в результате взрывов светошумовых гранат, применяемых силовиками для подавления беспорядков, и полицейские власти приостановили их использование до особого распоряжения, сообщают французские СМИ.

Ранее применение этих средств уже было приостановлено во время протестов старшеклассников. О таком решении было объявлено 7 октября после того, как 15-летний подросток в городе Ланс получил тяжелое ранение: взрывом гранаты ему оторвало кисть руки, напомнило в пятницу издание "20 minutes".

По словам адвоката юноши, тот отрицает, что поднимал гранату с земли. "Никакие действия по поддержанию правопорядка не могут служить оправданием того, что подросток лишился руки", - подчеркнула адвокат Кристин Буке-Ваттез.

Однако это распоряжение не касалось других операций по поддержанию порядка, в частности, манифестаций, которые проходят каждую субботу на протяжении последних полутора месяцев.

Издание приводит слова министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, сказанные им в начале ноября: "Я не откажусь ни от одного из спецсредств воздействия по той простой причине, что полицейским необходимо защищаться, когда на них нападают".

Эту фразу он произнес, отвечая на вопрос об опасностях, связанных со светошумовыми гранатами, когда их используют для разрыва плотного кольца протестующих.

Спустя месяц главе МВД пришлось изменить свою позицию. Как сообщила газета Le Figaro со ссылкой на служебную телеграмму генерального директора национальной полиции, использование светошумовых гранат типа EF-SON приостановлено до особого распоряжения "во всех оперативных ситуациях".

СМИ отмечают, что с начала протестного движения старшеклассников десятки протестующих, порой совсем юных, получили тяжелые ранения от рук сотрудников правоохранительных органов. Со ссылкой на несколько НПО они сообщают, что около полутора десятков человек получили увечья, в большинстве случаев - в результате взрывов светошумовых гранат.