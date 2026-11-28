КСИР заявил, что два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что два нефтяных танкера подорвались на морских минах и затем загорелись в районе Ормузского пролива, передает государственная телерадиокомпания IRIB.

По данным КСИР подрыв судов произошел недалеко от оманского порта Хасаб и в восточной части Ормузского пролива.

В КСИР указали, что один танкер подорвался на мине у входа в оманский порт Хасаб, а другой - при прохождении по несанкционированному Тегераном маршруту к востоку от пролива.

Утверждается, что оба судна шли с отключенными системами автоматической идентификации, пытаясь пересечь пролив незамеченными.

КСИР предупредил, что маршрут сильно заминирован, и заявили, что американская военная авиация не сможет защитить суда, пытающиеся пройти по нему.