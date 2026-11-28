Иран строит новый подземный объект вблизи своих ядерных комплексов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Иран ведет активное строительство нового объекта на ранее неизвестном участке, расположенном между двумя важнейшими ядерными центрами страны в Исфахане и Натанзе, сообщил вашингтонский Института науки и международной безопасности (ISIS), ссылаясь на анализ новых спутниковых снимков.

По данным экспертов, Тегеран начал возведение защитного ограждения вокруг глубоко залегающего объекта в районе Бехджатабада - населенного пункта, находящегося примерно на полпути (в 65 км) между ядерными комплексом в Исфахане и горой Пикакс (недалеко от Натанза).

Натанз - крупнейший из известных иранских центров по обогащению урана. Он подвергался атакам со стороны США как в ходе скоротечного конфликта в июне 2025 года, так и после начала военных действий в феврале 2026 года.

В Исфахане, согласно заявлениям самого Ирана, расположен завод по обогащению урана - комплекс, включающий также химическую лабораторию, предприятие по производству ядерного топлива и цех по изготовлению центрифуг. Предполагается, что там же находится разветвленная сеть туннелей, где, по мнению наблюдателей, Тегеран, вероятно, хранит значительную часть своих запасов высокообогащенного урана.

Уран, обогащенный до 60%, значительно превышает уровни, необходимые для гражданских ядерных программ, и находится всего в одном техническом шаге от оружейного качества. По оценкам экспертов ООН, в распоряжении Ирана имеется около 440 кг урана, обогащенного до 60%.

По оценкам американского аналитического центра, после завершения строительства объект в районе Бехджатабада займет площадь примерно 49 кв. км, однако его точное назначение остается неясным.

На спутниковых снимках от 24 ноября 2026 года, проанализированных экспертами, видны несколько контрольно-пропускных пунктов, периметральное ограждение, как минимум четыре действующих входа в туннели, а также площадка, предназначенная, по всей видимости, для хранения взрывчатых веществ.

Эксперты не исключают, что этот объект может быть новой ракетной базой Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), поскольку его расположение и входы в туннели напоминают другие подобные сооружения в стране.

Между тем, в ISIS отметили, что строительство ведется необычайно быстрыми темпами, и "нельзя исключать, что объект связан с ядерной программой".

Эксперты института указывают, что Иран часто размещает свои особо важные ядерные объекты внутри гор или глубоко под землей: это затрудняет их поражение для противников Тегерана, а также осложняет сбор разведданных о том, для каких именно целей предназначены эти сооружения.

Президент США Дональд Трамп неоднократно намекал на возможность возобновления масштабных военных операций против Ирана, чтобы положить конец конфликту или ликвидировать иранскую ядерную программу.

В четверг Трамп заявил, что США "безусловно" нанесут удар по объекту, известному как "гора Пикакс", если Белый дом санкционирует новые атаки. "Если мы предпримем какие-либо действия, то обязательно ударим по горе Пикакс", - сказал Трамп.

Гора Пикакс (известная также как гора Коланг) - это сильно укрепленный район, расположенный примерно в двух км от Натанза. Этот секретный объект расположен на глубине до 100 метров под землей и со всех сторон окружен гранитом.

Иран утверждает, что в настоящее время в горе Пикакс не ведется никакой ядерной деятельности. Однако Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет доступа на этот объект. По его заявлению, еще с 2020 года Тегеран сообщал о своих планах проводить там работы, связанные с ядерной тематикой.