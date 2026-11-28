США могут передислоцировать свои силы из Персидского залива в Израиль и Иорданию

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США, размещенные в регионе Персидского залива, могут быть передислоцированы подальше от Ирана - на базы в Израиль и Иорданию, сообщает газета The Washington Post.

В частности, предполагается, что американские военные покинут базу в Бахрейне, где ранее размещался передовой штаб 5-го оперативного флота, подчиняющегося Центральному командованию ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Ранее там находилось более чем 8 тыс. военнослужащих. Однако из-за постоянных иранских ударов в ходе военных действий и последовавших за ними отдельных боевых операций база практически опустела. Будущее ее не определено, но находиться под прицелом близлежащего Ирана американские военные не хотят.

Что касается Израиля и Иордании, что там в настоящее время уже сосредоточена крупная группировка американских войск, в том числе основная часть боевой авиации и систем противовоздушной и противоракетной обороны Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.