Корабли России и Мьянмы приступили к совместному учению в Андаманском море

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Военно-морское учение "Марумекс-2026" стартовало в Мьянме с участием кораблей ВМФ России, сообщила в субботу пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

По её информации, от российской стороны в учении "Марумекс-2026" принимают участие фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и танкер "Печенга".

"От Военно-морских сил Мьянмы задействованы фрегаты "Кинг Тхар Лун" и "Кинг Кйан Сит Тхар", дизельная подводная лодка "Мин Йе Тхеинтхатху", вертолетоносец корабль-док "Моаттама" и подразделение специального назначения ВМС Мьянмы", - говорится в сообщении пресс-службы ТОФ.

Во флоте сообщили, что церемония открытия учения состоялась в порту Тилава.

"Руководителем российской делегации является заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Алексей Кияшко. От принимающей стороны - начальник штаба ВМС Республики Союз Мьянма вице-адмирал Чжо Лин Зо", - сказали в пресс-службе ТОФ.

После церемонии открытия представители делегаций обсудили замысел, районы проведения учения, состав привлекаемых сил и средств, а также порядок материального обеспечения отрядов кораблей, проинформировал флот.

Ранее ТОФ сообщал, что в ходе морского этапа в Андаманском море корабли ВМФ России и ВМС Мьянмы отработают задачи развертывания и маневрирования, выполнят боевые упражнения по противовоздушной и противоминной обороне, отработают освобождение захваченного условными террористами судна.

Основными целями учения "Марумекс-2026" ТОФ назвал всестороннее развитие и укрепление военно-морского сотрудничества, а также отработку вопросов обеспечения безопасности гражданского судоходства и морской экономической деятельности в морских районах Юго-Восточной Азии.

О прибытии российского отряда кораблей в Мьянму флот сообщил 25 ноября.