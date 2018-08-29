В Москве усомнились в подлинности сообщений о встрече спецслужб США и Сирии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Москве не могут подтвердить сообщения о том, что делегация высокопоставленных представителей спецслужб США в июне посещала Дамаск, где провела встречу с руководителями сирийских служб безопасности, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"У нас нет такой информации. Я думаю, что это фейковые какие-то новости", - заявил он в среду журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее ливанская газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на собственный источник сообщила, что делегация высокопоставленных представителей спецслужб США в последнюю декаду июня посещала Дамаск, где провела встречу с руководителями сирийских служб безопасности.

Также СМИ сообщали о планах Пентагона развернуть систему ПРО в Сирии.