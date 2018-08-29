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СМИ сообщили о планах Пентагона развернуть систему ПРО в Сирии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пентагон планирует развернуть свою систему противоракетной обороны на севере Сирии, сообщает издание Yeni Safak со ссылкой на бывшего командующего военной ассамблеи в Дейр-эз-Зоре Файеза аль-Эсмера.

Издания сообщает, что США уже завершили создание трех усовершенствованных радиолокационных систем в районах Таль-Байдар, Айн-эль-Араб и Саррин. Кроме того, американцы развернули 13 портативных и стационарных РЛС для наблюдения и разведки.

По словам источника издания, "следующим шагом США будет создание в регионе противоракетного щита, это рассматривается как часть долгосрочного плана Вашингтона по формированию региональной обстановки хаоса".

"США уже начали создавать на севере Сирии бесполетную зону, аналогичная тактика использовалась в 1991 году при оккупации Ирака, и приступили к размещению усовершенствованных радарных систем на площади 26 тыс. кв. км, занятых курдским "Демократическим союзом" - сирийским филиалом КРП", - пишет издание.

Кроме того, отмечается в публикации, США ищут альтернативу базе ВВС Инджирлик, расположенной на территории Турции, что вызвано обострением турецко-американских отношений.

В настоящее время на базе остаются только транспортные и разведывательные самолеты, а также самолеты-заправщики ВВС США, остальные перебазированы на другие авиабазы.

Источник газеты считает, что "планы США по созданию в регионе обстановки хаоса и предпринимаемые в этом направлении шаги свидетельствуют о намерении американской администрации укрепить свое пребывание в Сирии, обеспечивая поддержку террористам из КРП".

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Теги: Сирия, США

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