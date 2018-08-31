Пострадавший при взрыве глава минфина ДНР Тимофеев находится в тяжелом состоянии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев, пострадавший при взрыве в центре Донецке, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Насколько мне известно, министр доходов и сборов Александр Тимофеев после взрыва находится в тяжелом состоянии в больнице", - сказал журналистам Басурин.

Также он добавил, что пункты пропуска на границе между ДНР и Украиной официально закрыты.

"Граница между Украиной и нами сейчас закрыта", - сказал Басурин.

В пятницу 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение, пострадал также глава минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.

В ДНР назвали произошедшее терактом, СКР возбудил уголовное дело об акте международного терроризма.

По данным источника, один из охранников Захарченко мог иметь отношение к организации покушения. Ранее сообщалось, что по данному делу уже задержано несколько человек: украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики.