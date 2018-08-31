Бомба, от которой погиб Захарченко, находилась внутри ресторана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Взрывное устройство, в результате которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, находилось в ресторане, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Взрывное устройство находилось внутри ресторана. Следственные службы ведут следствие и разбираются, что к чему. После этого будут представлены официальные заявления, в которых будет четко ясно, как это происходило", - заявил Басурин, которого цитирует Донецкое агентство новостей (ДАН).

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. С ранением госпитализированы глава Минфина ДНР Александр Тимофеев и еще одна неизвестная девушка.

Басурин пообещал, что "следственные органы найдут способ найти людей, которые совершили это кровавое преступление".

По его словам, на территории ДНР объявлен план "Перехват".

По данным источника, один из охранников Захарченко мог иметь отношение к организации покушения. Ранее сообщалось, что по данному делу уже задержано несколько человек: украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики.

Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики после гибели Захарченко стал вице-премьер Дмитрий Трапезников.

Биография Захарченко

Александру Захарченко было 42 года.

Он родился в 26 июня 1976 года в Донецке. После окончания техникума начал трудовую деятельность на шахте электромехаником. В 2000-е годы занимался бизнесом.

В апреле 2014 года, когда по Донбассу прокатились акции протеста против действий киевских властей, он возглавил подразделение ополченцев "Оплот". Позже недолгое время занимал пост замглавы МВД ДНР.

Захарченко стал премьер-министром ДНР в августе 2014 года, когда в отставку ушел прежний глава донецкого правительства Александр Бородай.

2 ноября 2014 года в ДНР состоялись выборы главы республики, на которых Захарченко одержал убедительную победу, набрав около 80% голосов избирателей.