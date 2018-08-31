В ДНР с 1 сентября объявлен трехдневный траур

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Трехдневный траур в связи с гибелью главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко объявлен в Донецке, говорится в заявлении совета министров ДНР, распространенном в пятницу вечером.

"Решением Совета Министров в ДНР установлены дни траура по случаю гибели главы республики Александра Владимировича Захарченко. Траур установлен на 1-е, 2-е и 3-е сентября 2018 года", - сказано в тексте документа.

В пятницу 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва Захарченко получил смертельное ранение, пострадал глава минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.

Подозреваемые задержаны. В ДНР назвали произошедшее терактом, СКР возбудил уголовное дело об акте международного терроризма.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал первый вице-премьер Дмитрий Трапезников.