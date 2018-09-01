Похороны Захарченко назначены на 2 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Прощание с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко, погибшем в пятницу при взрыве в центре Донецка, и его похороны пройдут в воскресенье, 2 сентября.

"Прощание с главой ДНР состоится 2 сентября в Театре опера и Балета в Донецке, в 9 часов утра", - сказал на брифинге врио главы ДНР Дмитрий Трапезников.

Глава ДНР погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. С ранением госпитализирован глава Минфина ДНР Александр Тимофеев.