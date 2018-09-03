Трое сирийских военных погибли в результате атаки дронов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Пять кустарных беспилотных летательных аппаратов боевиков провели атаку на позиции сирийских войск, в результате которой погибли трое сирийских военнослужащих, сообщил в понедельник новый руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Владимир Савченко.

"Боевиками незаконных вооруженных формирований из района города Джиср эш-Шугур провинции Идлиб была предпринята очередная провокационная атака на позиции правительственных войск в горной части провинции Латакия с использованием пяти беспилотных летательных аппаратов кустарного производства. В результате атаки трое военнослужащих САР погибли", - сообщил Савченко.

По его словам, еще девять военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Он также отметил, что также зафиксирован обстрел позиций правительственных сил в районе горы Джебель-Маарата в провинции Алеппо на линии соприкосновения с протурецкими формированиями, удерживающими позиции в районе города Эль-Баб.