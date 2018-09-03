В Кремле заявили, что убийство Захарченко не приведет к выходу РФ из минского процесса

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выходить из минского процесса.

"После произошедшего террористического акта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной. Но еще раз повторяю, это не означает, что Россия выходит из Минского процесса", - сказал он журналистам.

Так он ответил на вопрос журналистов, может ли Россия выйти из переговоров в нормандском формате после убийства Захарченко.

Песков отметил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы сдвинуть Минский процесс с мертвой точки. При этом он заметил, что теракт, в котором погиб Захарченко, не способствует этому процессу.

По его словам, Россия всегда говорила, что именно Киев тормозит реализацию минских договоренностей. При этом Песков подчеркнул, что российская сторона была и остается приверженной минскому процессу.

"Любые переговоры ведутся для достижения результата. Вести переговоры ради самого процесса - это не совсем разумное занятие", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков воздержался от ответа на вопрос о том, кто мог бы, по мнению российской стороны, возглавить ДНР. "Я не могу вам ответить на этот вопрос", - сказал он.

Захарченко и еще один человек погибли вечером 31 августа в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. С ранением был госпитализирован глава Минфина ДНР Александр Тимофеев. Врио главы ДНР Дмитрий Трапезников заявлял на брифинге, что от взрыва в общей сложности погибли и пострадали 11 человек.

Источник в прокуратуре в Донецке сообщил "Интерфаксу", что в связи с гибелью Захарченко в ДНР возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Со своей стороны источник в силовых структурах Донецка рассказал агентству, что правоохранители ДНР задержали на проспекте Богдана Хмельницкого подозреваемых в покушении на Захарченко.