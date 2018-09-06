Юлия Самойлова рассказала о готовности эмигрировать из России

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Певица Юлия Самойлова объявила о том, что готова эмигрировать из России в Европу. В ее инстаграме опубликована история с обращением.

Певица расскажет о подробностях своего решения в четверг в 16:00. Последняя на момент написания текста фотография в инстаграме Самойловой сделана в аэропорту "Шереметьево" и не содержит никаких уточнений.

Юлия Самойлова дважды отбиралась на "Евровидение" от России. В 2017 году ей не удалось выступить: конкурс проходил на Украине, и страна-организатор запретила въезд. В 2018 году Самойлова выступила неудачно, у нее не получилось пройти в финал. После этого пользователи инстаграма оставили много гневных комментариев под ее фотографиями.

У Юлии Самойловой первая группа инвалидности. Она с детства передвигается в инвалидной коляске.