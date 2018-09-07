Путин ответил Эрдогану на слова об отсутствии в декларации пункта о перемирии в Идлибе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Включение в Тегеранскую декларацию саммита РФ-Иран-Турция по Сирии пункта о перемирии в Идлибе стало причиной оживленной дискуссии между президентами трех стран Владимиром Путиным, Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкий лидер обратил внимание, что в проекте заявления отсутствует слово "перемирие" и предложил включить его.

Путин на это отреагировал: "Дело в том, что здесь же нет представителей вооруженной оппозиции у нас за столом, и, тем более, нет представителей "Джабхат ан-Нусры" или ИГИЛ (обе террористические организации запрещены в РФ - ИФ). Значит, на мой взгляд, я считаю, что президент Турции, в целом, прав, это было бы хорошо, но мы же за них не можем сказать, тем более, не можем сказать, за террористов "Джабхат ан-Нусры" или ИГИЛ, что они прекратят стрелять или запускать какие-то беспилотные летательные аппараты с бомбами".

"Поэтому наши коллеги, когда согласовывали этот текст, сделали его максимально дипломатическим. Здесь вы, безусловно, правы, здесь есть несколько обтекаемые формулировки, но зато они реалистичные", - добавил президент России.

Турецкий президент предложил также включить в Тегеранскую декларацию призыв к террористам в Идлибе сложить оружие.

"Я согласен с президентом Эрдоганом, я поддерживаю", - ответил Путин.

"Значит, мы призываем всех террористов прекратить кровопролитие и сдать оружие, и мы будем продолжать свои усилия", - подытожил дискуссию хозяин саммита - Рухани.

Кому достанется контроль над Идлибом

В ходе заседания в Тегеране Эрдоган заявил, что Идлиб можно контролировать при помощи умеренной оппозиции.

"Мы приложим все усилия, чтобы ликвидировать все опасности и все угрозы для военной базы в Хмеймиме и для Алеппо. В этом плане я считаю, что мы можем удалить те элементы, которые беспокоят наших российских друзей и представляют угрозу Хмеймиму и Алеппо, в более далекие места", - сказал Эрдоган.

В свою очередь российский лидер подчеркнул, что официальный Дамаск имеет законное право установить контроль над всей территорией страны.

"Мы вместе должны подумать над всеми аспектами этой непростой проблемы, вместе эту проблему решать при том понимании, что сирийское законное правительство имеет право и должно в конечном итоге поставить под свой контроль всю свою национальную территорию", - подчеркнул президент РФ.

"В идлибской зоне сосредоточено большое количество гражданского населения и мы, безусловно, это должны иметь в виду. Я уже говорил, что там продолжаются провокации, совершают налеты с помощью беспилотных летательных аппаратов, осуществляют оттуда обстрелы, и мы не можем это игнорировать", - сказал Путин.