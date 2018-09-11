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В России начались маневры "Восток-2018" с участием 300 тыс. военнослужащих

Задействованы более 1 тыс. самолетов и вертолетов, 80 кораблей и судов, 36 тыс. танков и другой бронетехники

В России начались маневры "Восток-2018" с участием 300 тыс. военнослужащих
Фото: ТАСС, Ольга Смольская

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Самое масштабное в новейшей истории России учение - "Восток-2018" - началось во вторник, задействовано 300 тыс. военнослужащих, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

"Всего к маневрам привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения", - заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, к учению привлечены органы военного управления и войска двух военных округов - Восточного и Центрального, а также силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.

Маневры пройдут с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России. Учением руководит министр обороны РФ Сергей Шойгу, заявили военные.

По их словам, цель маневров - отработка применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации.

"Маневры пройдут в два этапа. В ходе первого будет завершено развертывание группировки войск на Дальнем Востоке, наращивание группировок сил Военно-морского флота в северной, дальневосточной морских зонах, отработаны вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения военных действий в интересах выполнения поставленных задач", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным военных, на втором этапе командирами и штабами будут отработаны вопросы управления межвидовыми группировками войск с практической отработкой оборонительных и наступательных действий.

В Минобороны РФ заявили, что основные действия войск пройдут на общевойсковых полигонах Восточного военного округа - "Цугол", "Бамбурово", "Радыгино", "Успеновский", "Бикинский", а также на полигонах ВВС и ПВО "Литовко", "Новосельское", "Телемба" и "Бухта Анна", в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов.

По данным военного ведомства РФ, в розыгрыше совместных практических действий на полигоне "Цугол" примут участие подразделения Народно-освободительной армии Китая.

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Теги: Россия

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