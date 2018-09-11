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США пообещали поддерживать Киев в борьбе за автокефалию Украинской церкви

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с послом США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэлем Браунбеком обсудил шаги по созданию Украинской автокефальной православной церкви.

"Президент Порошенко ознакомил посла Браунбека с шагами, которые осуществляются на пути создания Украинской автокефальной православной церкви. Президент поблагодарил американскую сторону за активную поддержку Украины в этом процессе... В свою очередь, посол Браунбек заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник вечером пресс-службой главы Украинского государства.

Порошенко подчеркнул, что религиозная свобода является неотъемлемой частью украинской идентичности. "Мы гордимся, что имеем достойное состояние религиозной свободы в Украине, которая гарантируется Конституцией Украины и законом Украины о свободе совести и религиозных организациях, а также традиционно высоким уровнем толерантности, которая царит в украинском обществе", - отметил он.

В минувшую пятницу Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". Таков был ответ Константинополя на просьбу президента Порошенко издать томос о создании единой поместной церкви в этой стране.

Несколькими днями ранее, 1 сентября, в ходе Синаксиса (Архиерейского Собора) Константинопольской церкви в Стамбуле патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, "поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине не способна решить проблему". Поводами для этого патриарх назвал просьбы украинского правительства и лидера самопровозглашенного Киевского патриархата.

В Русской православной церкви намерены до последнего пытаться убедить Константинопольский патриархат воздержаться от вмешательства в церковные дела Украины, заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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Теги: США, Украина, РПЦ

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