Экзархи патриарха Варфоломея разделили обязанности в работе на Украине

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Прибывшие на Украину экзархи патриарха Варфоломея, которым поручено проложить путь к автокефалии, разделили обязанности: один будет работать с "Киевским патриархатом", а другой - с "Украинской автокефальной поместной церковью".

Обе этих организации не признаны в православном мире и являются крупнейшими из раскольничьих деноминаций на Украине.

"Оба так называемых экзарха Константинопольского патриарха прибыли в Украину. Один назначен вести переговорный процесс со стороной так называемого патриарха Филарета, другой - со стороной "митрополита" Макария, главы УАПЦ", - сообщил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий участникам экстренного Синода, который проходил в пятницу в Москве.

В видеозаписи обращения, опубликованного на сайте канонической УПЦ, митрополит Онуфрий также отметил, что в Украинской православной церкви не намерены встречаться с этими двумя представителями Константинополя. "Мы с ними не встречались и встречаться не намерены, потому что они сюда приехали без нашего благословения. Как представители канонической Церкви в Украине мы с ними общаться не будем, ну а за тем, как развиваются события, будем следить", - сказал он.

В свою очередь патриарх Кирилл выразил надежду на то, что священноначалие УПЦ будет "продолжать единственно правильный путь - осуществлять свое служение в соответствии с канонами Православной церкви".

Неделю назад Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (своих представителей) в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине". Таков был ответ Константинополя на просьбу президента Украины Петра Порошенко издать томос о создании единой поместной церкви в этой стране.

Этот шаг Константинопольской церкви в Московском патриархате расценили как вторжение на его каноническую территорию и пригрозили разрывом отношений с Константинополем. Синод на экстренном заседании в пятницу постановил, в частности, прекратить молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за божественной литургией, а также приостановить участие в мероприятиях под председательством представителей Константинопольского патриархата.