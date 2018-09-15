Митрополит Иларион назвал политику Константинопольской церкви подлой

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Московском патриархате считают политику Константинополя подлой, а его действия в отношении Украины разбоем.

"Подлая и вероломная политика Константинополя наносит урон не только Русской православной церкви, но и всему мировому православию", - заявил в субботу глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Накануне Священный Синод Русской православной церкви принял решение о приостановке молитвенного общения с Константинополем. Поводом стало произошедшее неделей ранее назначение двух экзархов патриарха Варфоломея в Киев, которым поручено проложить путь к созданию "единой поместной церкви" Украины.

"Тот путь, который сейчас предлагается, это, по сути дела, разбой, который делается руками Константинополя на территории иной поместной Церкви, в данном случае - Украинской церкви", - считает митрополит Иларион.

Он рассказал, что Константинопольский патриарх сейчас претендует и на то, чтобы иметь полную церковную власть во всей диаспоре.

"То есть они говорят, что у поместных Церквей есть свои канонические территории. Допустим, Румынская церковь - это Румыния, Сербская церковь - это Сербия, а все, что находится за пределами канонических территорий поместных Церквей, должно принадлежать Константинопольскому патриархату", - пояснил митрополит, подчеркнув, что с этим другие поместные Церкви согласиться не могут.

Иерарх напомнил, что Киевская митрополия находится в составе Русской церкви уже более 300 лет, воссоединившись с Московским патриархатом в 1686 году. Это было признано грамотой Константинопольского патриарха Дионисия, "причем в этой грамоте не сказано, что она временно передается в юрисдикцию Русской церкви, как сейчас они пытаются указать".

"Именно поэтому Русская православная церковь рассматривает действия Константинополя как вторжение на каноническую территорию Русской церкви и попытку захватить паству Русской церкви", - сказал митрополит Иларион.