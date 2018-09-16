В Лондоне сочли интервью Петрова и Боширова наказанием за проваленную операцию

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Британские власти считают, что телеинтервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было наказанием за проваленную операцию. Об этом сообщает The Daily Tellegraph со ссылкой официальных лиц, чьи имена не называются.

По словам собеседников издания, Петрова и Боширова "принесли в жертву" за то, что они оставили после себя множество следов: разгуливали днем по Солсбери и попали в объективы камер наблюдения, передвигались на общественном транспорте, выбросили флакон с "Новичком" в парке.

Ранее на этой неделе интервью россиян официально прокомментировал МИД Великобритании. Дипломаты заявили, что Петров и Боширов лгали и пытались запутать.

В начале сентября британский премьер-министра Тереза Мэй заявила, что Скрипалей отравили двое сотрудников российской военной разведки (ГРУ). Фотографии подозреваемых - Александра Петрова и Руслана Боширова - были обнародованы Скотланд-Ярдом. Позднее в британских СМИ появились кадры с ними в аэропорту, на вокзале и на улицах Солсбери.

12 сентября Владимир Путин заявил, что в Москве выяснили, кто те люди, чьи фотографии публиковала британская пресса. Президент выразил надежду, что они "сами появятся и о себе расскажут", добавив, что "ничего там особенного и криминального нет".

13 сентября Петров и Боширов дали интервью телеканалу Russia Today (RT). Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявляла, что они сами с ней связались, так как решили выступить публично. Петров и Боширов опровергли свою причастность к преступлению во время поездки в Великобританию. Они рассказали, что побывали в Солсбери как туристы, и не являются агентами ГРУ. По их словам, в Лондон они прилетели 2 марта, а на следующий день прибыли в Солсбери. Покинули Великобританию мужчины 4 марта. Они отметили, что Солсбери является туристическим городом со "знаменитым во всей Европе собором". При этом Петров и Боширов пообещали Симоньян передать ей фотографии своего визита в Солсберийский собор, но так этого и не сделали.