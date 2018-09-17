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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Посольство РФ в Лондоне опровергло сообщения о новых подозреваемых в "деле Скрипалей"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Посольство России в Лондоне посчитало "бурной фантазией" британских СМИ сообщения о том, что в "деле Скрипалей" есть еще два подозреваемых, в частности, сотрудник российского посольства, который якобы являлся куратором операции, и медик.

"Бурную фантазию британской прессы комментировать не считаем целесообразным", - сказали "Интерфаксу" в российской дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос.

В воскресенье издание The Sunday Mirror со ссылкой на правительственный источник сообщило, что разведка Великобритании ведет поиски еще двух человек, подозреваемых в помощи Александру Петрову и Руслану Боширову в отравлении в Солсбери. По данным источника, один из подозреваемых - куратор операции и сотрудник "посольства", а второй - врач, который также следил за операцией в Солсбери.

По мнению следователей, врач мог понадобиться, чтобы обезопасить Петрова и Боширова от воздействия отравляющего вещества. Источник полагает, что Петров и Боширов могли встречаться с двумя другими подозреваемыми после того, как покинули отель в Лондоне, и до того, как отправились в Солсбери к дому Скрипалей.

В начале марта 2018 года в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль

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