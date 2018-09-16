Британские СМИ узнали о розыске еще двух человек в связи с отравлением Скрипалей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Разведка Великобритании ведет поиски еще двух человек, подозреваемых в помощи Александру Петрову и Руслану Боширову, которых Лондон считает причастными к отравлениям в Солсбери, сообщает в воскресенье издание The Sunday Mirror со ссылкой на правительственный источник.

По данным источника, один из подозреваемых - куратор операции и сотрудник посольства, а второй - врач, который также следил за операцией в Солсбери. По мнению следователей, врач мог понадобиться для проверки того, что Петров и Боширов сами не подверглись действию отравляющего вещества.

Источник полагает, что Петров и Боширов могли встречаться с двумя другими подозреваемыми после того как покинули отель в Лондоне, и до того как отправились в Солсбери к дому Скрипалей.

В начале сентября британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили двое сотрудников российской военной разведки (ГРУ). Фотографии подозреваемых - Александра Петрова и Руслана Боширова - были обнародованы Скотланд-Ярдом. Позднее в британских СМИ появились кадры с ними в аэропорту, на вокзале и на улицах Солсбери.

13 сентября Петров и Боширов дали интервью телеканалу Russia Today (RT), в котором заявили, что побывали в Великобритании как туристы, и не являются агентами ГРУ. Они отметили, что Солсбери - туристический город со "знаменитым во всей Европе собором", который им посоветовали посетить друзья.