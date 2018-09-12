Минобороны РФ сообщило о двух постановочных видео из Идлиба, отобранных для ООН и ОЗХО

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в провинции Идлиб снято девять инсценировок применения химического оружия против гражданского населения для дальнейшего обвинения правительственной армии.

В проведении съемок постановочных сцен принимали участие представители организации "Белые каски" и боевики террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), сообщили в среду в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"По итогам съемок вечером 11 сентября на совместном совещании представителей "Белых касок" и боевиков террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (коалиция во главе с "Джабхат ан-Нусра", запрещена в РФ) из девяти видеосюжетов только два были одобрены для передачи после команды в Организацию объединенных наций и Организацию по запрещению химического оружия. Остальные видеоматериалы из-за плохого качества предложено использовать для размещения в социальных сетях", - заявили в среду в российском центре по примирению враждующих сторон.

Ранее российские военные предупреждали о подготовке боевиками в Сирии провокаций с использованием химического оружия для обвинений в адрес правительственных войск. Сообщалось, что США планируют использовать это как повод для удара по сирийским государственным объектам.

В сообщении российского центра говорится, что девять постановочных сцен якобы применения химоружия были сняты 11 сентября в населенном пункте Джиср-эш-Шугур "съемочными группами ряда ближневосточных каналов и регионального филиала американского новостного телеканала".

Российские военные заявили, что "на всех видеоматериалах помощь якобы пострадавшим сирийцам оказывается активистами "Гражданской обороны" ("Белые каски")".