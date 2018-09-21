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В Бразилии задержали одного из самых разыскиваемых в Латинской Америке членов "Хезболлы"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная полиция Бразилии задержала Ассада Ахмада Бараката, которого США связывают с ливанской шиитской организацией "Хезболла", сообщает в пятницу Associated Press.

Баракат был задержан в бразильском городе Фос-ду-Игуасу, находящемся на границе с Парагваем, по ордеру на арест, выданному Парагваем.

Аргентинский новостной сайт Infobae пишет, что Баракат - "один из самых разыскиваемых в Латинской Америке членов "Хезболлы"", считающийся ключевым членом группировки в вопросах "финансирования и отмывания денег".

Издание "Насьон" отмечает, что в Парагвае против мужчины были выдвинуты обвинения в подделке документов. По его данным, задержанный является гражданином Ливана, который в 1989 году также получил гражданство Парагвая. В 2007 году Бараката лишили парагвайского гражданства за налоговые махинации.

В 2004 году Минфин США обвинил Бараката в работе на "Хезболлу" в качестве казначея и указал американским банкам заморозить все счета Бараката на территории страны. В США "Хезболла" считается террористической организацией.

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