Верзилова могут выписать из немецкой клиники уже в среду

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Активист Pussy Riot Петр Верзилов может уже сегодня быть выписан из немецкой клиники, где он проходит лечение после предполагаемого отравления, сообщила участница Pussy Riot Надежда Толоконникова.

"Скорее всего, он будет выписан уже сегодня", - сказала Н.Толоконникова в среду "Интерфаксу".

Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября. 13 сентября он был переведен в реанимацию НИИ им.Склифософского в тяжелом состоянии. Российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови. Они предположили, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность. "По сути, это предынсультное состояние", - говорил источник "Интерфакса".

14 сентября стало известно, что Верзилов пришел в сознание, 15 сентября он был доставлен на лечение в Берлин. 18 сентября профессор Кай-Уве Эккардт заявил журналистам, что Верзилов с высокой степенью вероятности был отравлен. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский высказал мнение, что активист мог быть отравлен в связи с расследованием гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике.

15 июля Верзилов вместе с другими активистками Pussy Riot участвовал в акции на финальном матче ЧМ-2018 в Лужниках. Молодые люди в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить. Все участники были задержаны и получили по 15 суток административного ареста.

В минувший понедельник адвокат Дмитрий Динзе подал в Главное следственное управление СК РФ по Москве заявление о преступлении по факту возможного отравления Верзилова.