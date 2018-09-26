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Верзилов выписан из немецкой клиники

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Активист Pussy Riot Петр Верзилов выписан из немецкой клиники "Шарите" в связи с улучшением состояния здоровья, сообщили "Интерфаксу" в клинике.

"Клиника "Шарите" сегодня выписала Петра Верзилова из-под стационарного наблюдения. Состояние здоровья значительно улучшилось, симптомы помутнения рассудка, которые были у Петра Верзилова при приеме, полностью исчезли", - сказали в клинике.

Там отметили, что у Верзилова сохраняется нарушение реакции зрачков, однако врачи уверены, что это также нормализуется.

Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября. 13 сентября он был переведен в реанимацию НИИ им.Склифософского в тяжелом состоянии. Российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови. Они предположили, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность. "По сути, это предынсультное состояние", - говорил источник "Интерфакса".

14 сентября стало известно, что Верзилов пришел в сознание, 15 сентября он был доставлен на лечение в Берлин. 18 сентября профессор Кай-Уве Эккардт заявил журналистам, что Верзилов с высокой степенью вероятности был отравлен. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский высказал мнение, что активист мог быть отравлен в связи с расследованием гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике.

24 сентября стало известно, что в столичный главк Следственного комитета подано заявление по факту возможного отравления активиста и возможных должностных преступлений полицейских в отношении него.

15 июля Верзилов вместе с другими активистками Pussy Riot участвовал в акции на финальном матче ЧМ-2018 в Лужниках. Молодые люди в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить. Все участники были задержаны и получили по 15 суток административного ареста.

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Теги: Петр Верзилов

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