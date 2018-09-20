Ходорковский связал отравление Верзилова с расследованием гибели журналистов в ЦАР

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский высказал мнение, что член группы Pussy Riot Петр Верзилов мог быть отравлен в связи с расследованием гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике.

В минувший вторник представитель берлинской клиники Charite профессор Кай-Уве Эккардт заявил журналистам, что Верзилов, скорее всего, был отравлен. "Картина с высокой степенью убедительности показывает, что это могло быть отравление", - сказал представитель клиники.

"Исходя из имеющихся у меня фактов, я полагаю отравление (Верзилова) реальным, а события взаимосвязанными", - написал Ходорковский в статье на сайте "МБХ Медиа", отметив при этом, что организованное им расследование гибели журналистов в ЦАР ведется из Лондона, к нему не привлекается никто из Москвы, в том числе, Верзилов.

"Как теперь стало ясно, Верзилов начал самостоятельное расследование, которое привело его к тем же людям, что и нас. В день получения отчета, как сообщили его друзья, он был отравлен", - утверждал Ходорковский.

31 июля стало известно, что в Центральноафриканской республике убиты российские журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях совместно с "Центром управления расследованиями", основанным экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). К расследованию убийства российских журналистов в ЦАР присоединились и представители ООН.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что заявление об умышленном отравлении Верзилова в правоохранительные органы пока никто не направлял. "В правоохранительные органы РФ ни Верзилов, ни его родственники с заявлениями об умышленном отравлении не обращались", - сказал собеседник агентства.

Источник в медицинских кругах, со своей стороны, сообщил "Интерфаксу", что российские врачи, которые обследовали Верзилова в НИИ Скорой помощи Склифосовского, не обнаружили в его организме отравляющих веществ. "Верзилов был обследован, в том числе, в токсикологическом отделении НИИ Склифосовского, но никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было, - сообщил собеседник "Интерфакса". - Верзилов действительно находился в тяжелой ситуации, клиническая картина напоминала прием психотропных веществ".

Верзилов был госпитализирован в Москве 12 сентября. 13 сентября он был переведен в реанимацию НИИ им.Склифософского в тяжелом состоянии. Российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови. Они предположили, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность. "По сути, это предынсультное состояние", - говорил источник "Интерфакса".

14 сентября стало известно, что Верзилов пришел в сознание, 15 сентября он был доставлен на лечение в Берлин. 18 сентября профессор Кай-Уве Эккардт заявил журналистам, что Верзилов с высокой степенью вероятности был отравлен.