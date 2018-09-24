Адвокат Верзилова попросил СКР расследовать его отравление

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В столичный главк Следственного комитета России подано заявление по факту возможного отравления активиста и участника Pussy Riot Петра Верзилова и возможных должностных преступлений полицейских в отношении него, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Адвокат Дмитрий Динзе подал в Главное следственное управление СК РФ по Москве заявление о преступлении по факту возможного отравления Петра Верзилова и должностных преступлений полицейских в отношении него в июле-августе", - написал Чиков в своем Telegram-канале.

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова подтвердила"Интерфаксу", что адвокат Динзе в понедельник подал в Главное следственное управление СК по Москве заявление о проверке возможного отравления Верзилова.

По ее словам, в заявлении адвокат просит рассмотреть в качестве причин возможного отравления Верзилова расследование им убийства российских журналистов в ЦАР, проводимые им акции и перформансы​ политического характера, а также месть правоохранительных органов за его общественную деятельность.

По словам Толоконниковой, адвокат также просит проверить действия сотрудников правоохранительных органов, проводивших обыск у Верзилова, на предмет превышения полномочий.

Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября. 13 сентября он был переведен в реанимацию НИИ им.Склифософского в тяжелом состоянии. Российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови. Они предположили, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность. "По сути, это предынсультное состояние", - говорил источник "Интерфакса".

14 сентября стало известно, что Верзилов пришел в сознание, 15 сентября он был доставлен на лечение в Берлин. 18 сентября профессор Кай-Уве Эккардт заявил журналистам, что активист с высокой степенью вероятности был отравлен. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский высказал мнение, что Верзилов мог быть отравлен в связи с расследованием гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике.

15 июля Верзилов вместе с другими активистками Pussy Riot участвовал в акции на финальном матче ЧМ-2018 в Лужниках. Молодые люди в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить. Все участники были задержаны и получили по 15 суток административного ареста.