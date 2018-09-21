Отец арестованной в США россиянки Бутиной сообщил о запрете прогулок для дочери

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Арестованная в США гражданка России Мария Бутина находится в одиночной камере 22 часа в сутки, прогулки на свежем воздухе ей запрещены, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на ее отца Валерия Бутина.

"В течение дня у нее есть только 60 минут, чтобы она могла слегка размяться и позаниматься спортом. В общей сложности режим сегрегации предполагает ее нахождение в одиночной камере 22 часа в сутки. (...) На улицу ее вообще не выпускают. Такое давление продолжается уже более двух месяцев", - приводит издание слова Бутина.

Он также отметил, что Бутину выпускают из камеры лишь ночью и позволяют ей звонить родным "только в час ночи по американскому времени".

При этом отец арестованной россиянки считает, что в тюрьме на нее пытаются оказывать психологическое давление, чтобы добиться признания вины.

"Думаю, все сделано для того, чтобы психологически сломать Марию в надежде на признание вины. Никакой другой причины здесь нет. Все обвинения против нее абсолютно надуманны, и Мария намерена отстоять свою невиновность", - подчеркнул Бутин в беседе с "Известиями".

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора". По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".