Генпрокуратура РФ передаст Нидерландам новые сведения о катастрофе "Боинга" на Украине

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Новые данные о катастрофе малайзийского "Боинга" на востоке Украины направлены в Генеральную прокуратуру РФ для дальнейшей передачи Нидерландам, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В настоящее время полученная новая информация направлена в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для передачи голландской стороне в соответствии с имеющимися международными договоренностями", - сказала Петренко.

"Считаем крайне важным принять в расчет данную информацию и учесть ее в дальнейшем процессе расследования при формировании окончательных выводов Совместной следственной группой", - заявила она.

Представитель СКР подчеркнула, что утверждения о причастности к поражению "Боинга" зенитным ракетным комплексом "Бук", принадлежащего одной из российских воинских частей, своего подтверждения не нашли.

Ранее в понедельник начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин заявил, что ракета ЗРК "Бук", которой был сбит в 2014 году малайзийский "Боинг" рейса MH-17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.