В УПЦ предупредили о фейке про непоминание патриарха Кирилла

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Распространенный в интернете циркуляр, призывающий верующих УПЦ прекратить поминовение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, является фейком, предупредил замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Фальшивое распоряжение якобы подписано управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием. При этом в нем сказано, что благословение не поминать патриарха Кирилла поступило от митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Разместив на своей странице фотографию документа, отец Николай сопроводил его словами: "Внимание! Это фейк!"

На прошлой неделе аналогичные фейки появились и на фальшивой странице митрополита Овручского Виссариона в фейсбуке.