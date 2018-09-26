Минкультуры Украины опровергло причастность к комиссии для описи имущества УПЦ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве культуры Украины заявили о непричастности к созданию комиссий по учету имущества религиозных общин Украинской православной церкви, приписав эту инициативу местным чиновникам.

"Министерство культуры никаких приказов о создании комиссии по учету имущества религиозных общин УПЦ не выдавало", - говорится в письме Минкультуры, подготовленном на запрос издания "Украинская правда".

Ранее появилась информация о том, что национальный заповедник "Глухов" в Сумской области распорядился описать имущество местного Спасо-Преображенского храма.

В ведомстве предположили, что приказ генерального директора заповедника "Глухов" Ирины Мошик вышел в результате рассмотрения обращения депутата Верховной Рады Юрия Шухевича относительно угрозы вывоза историко-культурных ценностей из храмов и монастырей УПЦ. При этом в Минкульте подчеркнули, что 24 сентября приказ директора заповедника был отменен.

Между тем глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов поставил под сомнение заявление о том, что Минкультуры Украины не имел отношения к описи храмового имущества. В комментарии Информационно-просветительскому отделу УПЦ он указал, что в письме гендиректора заповедника "Глухов", направленном главе Спасо-Преображенской общины УПЦ, отмечалось: "Комиссия по учету и регистрации имеющихся историко-культурных ценностей" была создана именно "во исполнение факсограммы министерства культуры Украины от 18.09.2018 года №18/18".

"То есть именно Минкультуры дал указание провести определенные мероприятия, - отметил священник. - Кроме того, заповедник подчиняется Минкультуры, и они просто не могли не выполнить этих указаний".

Представитель УПЦ пояснил, что, указывая на непричастность к данной инициативе, чиновники говорят, что не издавали приказов, однако "неважно, в виде чего был оформлен документ, важно, что это было указание из Минкультуры". "Они не опровергли фактов, изложенных в письме", - заявил протоиерей.