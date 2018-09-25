Бывший президент Армении Кочарян подал в суд иск к премьеру Пашиняну

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Экс-президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя, подал в суд иск о защите чести и достоинства к премьер-министру страны Николу Пашиняну.

"Кочарян требует защиты чести и достоинства от публично произнесенной клеветы", - сообщили "Интерфаксу" в Судебном департаменте Армении.

Адвокат Кочаряна Айк Алумян заявил "Интерфаксу", что речь идет о заявлении Пашиняна, в котором он комментировал освобождение под подписку Кочаряна.

"Говорят, он неприкосновенен. Что значит неприкосновенен? То есть можно организовать убийство людей и говорить "я неприкосновенен"? Где это написано?", - заявлял премьер Армении.

"Кочаряну не выдвинуто обвинение в организации убийства людей. Заявление премьера недопустимо", - отметил адвокат.

Кочарян требует от суда обязать Пашиняна выступить с публичными извинениями.

Кроме того, экс-президент подал иск о защите чести и достоинства к одному из армянских интернет-сайтов, который опубликовал ряд статей, в котором нарушается презумпция невиновности.

В свою очередь сын Кочаряна Седрак Кочарян подал иск к директору Службы национальной безопасности Артуру Ванецяну, требуя выплатить компенсацию за клевету и публично опровергнуть сделанное ранее заявление о незаконной сделке по приобретению гостиницы "Конгресс" в Ереване.

Экс-президенту Армении Кочаряну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну в конце июля были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.

Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".