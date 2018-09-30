За три года в Сирии уничтожили около 100 тыс. террористов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские Воздушно-космические силы за три года операции в Сирии уничтожили 85 тысяч террористов, сообщил экс-главком ВКС РФ, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Хочу отметить высокую точность применения авиационных средств поражения. Все удары ВКС наносили и продолжают наносить точно по объектам террористов. За три года количество уничтоженных объектов террористов (склады боеприпасов, укрепрайоны, штабы) исчисляется десятками тысяч. Убитых террористов - порядка 100 тысяч, причем примерно 85 тысяч - это заслуга именно наших ВКС", - цитирует Бондарева его пресс-служба в воскресенье в связи с третьей годовщиной операции РФ в Сирии.
По его словам, в результате авиаударов была взломана оборона джихадистов, опиравшаяся на укрепленные пункты в скалах и горных посёлках, что внесло решающий вклад в продвижение правительственных войск президента Сирии Башара Асада по всем направлениям.
"Благодаря работе ВКС России удалось остановить наступление террористов, переломить обстановку и подготовить плацдарм для наступления правительственных войск", - отмечает Бондарев.
Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок. У России в Сирии есть авиабаза "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.
В Сирии выполняют задачи российские военные советники, подразделения сил специальных операций Минобороны России, военной полиции, а также военнослужащие центра по примирению враждующих сторон.