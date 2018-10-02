Сергей Cкрипаль не поверил в то, что за покушением на него стоит Россия

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ставший жертвой отравления в английском Солсбери, не верил, что за покушением на него стоит Россия; об этом во вторник пишет газета The Guardian со ссылкой на книгу журналиста "Би-Би-Си" Марка Урбана "The Skripal files", опубликованную на этой неделе.

После того, как мужчина пришел в сознание после пяти недель комы, он столкнулся с серьезными психологическими проблемами. В частности, наотрез отказывался поверить в то, что за атакой на него может стоять Россия, пишет Урбан.

Журналист рассказывает о своих встречах со Скрипалем, которые происходили еще до отравления, в доме в Солсбери, купленном для бывшего офицера ГРУ МИ-6. По словам Урбана, Скрипаль тогда просил не ссылаться на него, поясняя: "Понимаете, мы боимся Путина". При этом он не считал, что лично ему что-то угрожает, но опасался, что неосторожные высказывания могут помешать дочери Юлии приезжать к нему из России.

Урбан пишет, что большую часть времени Скрипаль проводил дома перед телевизором, следя за новостями "Первого канала", и, несмотря на свое положение, "во многом разделял позицию российских властей", особенно в том, что касается конфликта с Украиной. (Урбан утверждает, что Скрипаль называл украинцев "овцами, которым нужен хороший пастух": при этом он не верил, что российские войска участвуют в конфликте на востоке Украины).

При этом автор книги не дает ответа на вопрос о том, почему Скрипаль мог стать целью атаки в Солсбери.

Как отмечает The Guardian, нынешнее местонахождение Сергея Скрипаля остается неизвестным.