В мире Отравление Сергея Скрипаля

Bellingcat пообещала назвать настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипаля

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Инициативная группа Bellingcat в пятницу объявила, что намерена обнародовать настоящие имя и фамилию второго подозреваемого в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипая в Солсбери, известного сейчас как Александр Петров, на заседании парламента, пишет газета Daily Mirror.

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Уточняется, что информация будет обнародована 9 октября около 14:30-15:00 (по мск).

В свою очередь, Bellingсat поясняет, что речь пойдет именно об обнародовании фамилии подозреваемого.

Ранее группа Bellingcat, занимающаяся независимыми расследованиями, объявила о том, им удалось выяснить настоящее имя Руслана Боширова - одного из россиян, которых в Лондоне считают причастными к покушению в Солсбери, - назвав его полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

Неизвестно, было ли имя второго подозреваемого известно Bellingcat, и если да - почему им было необходимо держать его в секрете в течение четырех дней, пишет газета.

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Теги: Сергей Скрипаль, Анатолий Чепига

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