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В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"

Есть обновление от 13:47

Дмитрий Песков подчеркнул, что администрация президента не хочет дискутировать о расследовании со СМИ

В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"
Дмитрий Песков
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле сомневаются в достоверности публикаций о виновных в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и заявляют, что правоохранительные органы РФ могут подключиться к расследованию этого инцидента, только получив соответствующие материалы из компетентных структур Великобритании.

На просьбу прокомментировать сообщения в СМИ о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей, который, по данным британских СМИ, является сотрудником ГРУ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Последние месяцы в британских СМИ и в СМИ других стран появляется множество новостей по "делу Скрипалей". Никто уже не может разобраться, какие из этих новостей являются ложными, а какие - правдивыми".

"Ведутся разные расследования, их ведут журналисты, общественные организации, какие-то иные структуры. Мы не знаем, насколько они достоверны, на чем они основаны. Вся дискуссия ведется вокруг сообщений СМИ и сообщений о неких результатах неких расследований неких организаций", - отметил пресс-секретарь главы государства.

На вопрос, проводит ли РФ собственное расследование "отравления в Солсбери", Песков отметил, что разбирательства по этому делу "требуют официальных данных". "Нам невозможно и предельно трудно вести дискуссию на этот счет со СМИ, мы не хотели бы этого делать. Это невозможно. Мы не можем в качестве визави по такому чувствительному вопросу, как инцидент со Скрипалями, в качестве визави иметь СМИ", - подчеркнул Песков.

По его словам, для того, чтобы соответствующие службы РФ получили возможность участвовать в расследовании этого инцидента, они должны иметь официальные исходные материалы. "Эти материалы могут поступать только из компетентных источников. С самого начала Россия предлагала совместное расследование, и с самого начала мы слышали отказы от британцев", - напомнил Песков.

"По-прежнему наши соответствующие службы, а не администрация президента - Кремль не является визави в этом вопросе, мы не занимаемся поисками людей, их идентификацией, тем более не являемся специальной службой - нуждаются в этих исходных материалах. Только после этого они могут оказывать содействие или принимать участие в совместном расследовании", - отметил пресс-секретарь главы государства.

"Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса, тем более муссировать его, имея в качестве партнера средство массовой информации", - подчеркнул Песков.

Он иронично отреагировал на публикации в СМИ Великобритании о схожести фигурантов различных расследований с гражданами РФ. "В конце концов, у нас на Красной площади бегает 15 Сталиных и 15 Лениных, и все чрезвычайно похожи на оригинал", - заключил Песков.

Версия Великобритании

В пятницу газета The Telegraph сообщила, что контртеррористическое подразделение британской полиции установило личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По данным издания, агент ГРУ посетил Солсбери для подготовки плана атаки перед тем, как двое его коллег привезли в Великобританию боевое отравляющее вещество.

Ранее Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позднее было заявлено, что Боширов в действительности является Героем России Анатолием Чепигой.

Как сообщалось, Скрипали были найдены в тяжелом состоянии в начале марта 2018 года в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в СССР.

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Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль, Дмитрий Песков

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