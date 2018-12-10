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В мире Нобелевская премия - 2018

В Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Церемония вручения Нобелевских премий лауреатам 2018 года проходит в понедельник в столицах Норвегии и Швеции.

В миреНобелевскую премию мира получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ Надя МурадНобелевскую премию мира получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ Надя МурадЧитать подробнее

Торжественная церемония, посвященная лауреатам Нобелевской премии мира, началось в Осло. Спустя полтора часа вручение Нобелевских премий по другим дисциплинам начнется в Стокгольме. Мероприятия транслируются в прямом эфире на сайте Нобелевского комитета.

Церемония вручения Нобелевской премии мира проходит в ратуше Осло, на ней присутствуют члены королевской семьи и кабинета министров Норвегии. В 2018 году премия мира присуждена хирургу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и правозащитнице из Ирака Наде Мурад.

Премия присуждена им за усилия, направленные на то, чтобы положить конец использованию сексуального насилия в качестве оружия в ходе вооруженных конфликтов.

Муквеге, называемый еще "доктором чудо", более всего известен как основатель и директор госпиталя Панзи, в котором оказывают медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований.

Мурад родилась в 1993 году, активно занимается правозащитной деятельностью. Несколько раз была удостоена значимых премий и наград. Она является представительницей народа езидов - этнического меньшинства, проживающего на севере Ирака. В 2014 году она пострадала от преследований езидов со стороны запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Наряду с другими Нобелевскими премиями, премия мира вручается в годовщину смерти химика Альфреда Нобеля, скончавшегося 10 декабря 1896 года. Именно Нобель завещал, что, в отличие от других премий, премия мира присваивается в Осло, а не в Стокгольме.

В шведской столице пройдет вручение премий в других сферах. Премию по медицине в этом году присудили иммунологам американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзё за их открытие способа лечения рака за счет подавления негативной работы иммунной системы.

Премия в области физики присуждена трем профессорам - Артуру Эшкину (США), Жерару Мору (Франция) и Донне Стрикленд (Канада) за "прорывные открытия" в сфере лазерной физики.

Нобелевская премия в области химии в 2018 году присуждена трем профессорам - американке Фрэнсис Арнольд, ее соотечественнику Джорджу Смиту и британцу Грегори Уинтеру за исследования в области направленной эволюции различных белков и пептидов.

Лауреатами премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2018 год стали американские экономисты Уильям Нордхаус и Пол Ромер. В частности, Нордхаус награждается за "интеграцию климатических изменений в долгосрочные макроэкономические исследования". Ромеру академия решила присудить премию за "интеграцию технологических инноваций в долгосрочные макроэкономические исследования".

В мае Шведская академия объявила о решении не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году, а перенести ее вручение на 2019 год. Причиной послужил крупный скандал, связанный с фотографом Жан-Клодом Арно, который предстал перед апелляционным судом Швеции по делу о преступлении сексуального характера. Арно на протяжении долгих лет принимал активное участие в деятельности Нобелевского комитета по литературе.

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Теги: Нобелевская премия, Осло, Стокгольм

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