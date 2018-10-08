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Экономика Нобелевская премия - 2018

Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике присуждена американским ученым

Юбилейную премию вручат Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за "интеграцию инноваций и влияния климата с экономическим ростом".

Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике присуждена американским ученым
Лауреаты Нобелевской премии по экономике Пол Ромер (слева) и Уильям Нордхаус
Фото: epa/vostock-photo, официальный сайт Йельского университета

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала имена лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, которую часто именуют "Нобелевской премией по экономике". 50-я премия присуждена ученым из США Уильяму Нордхаусу за "интеграцию изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ" и Полу Ромеру за "интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ".

Уильям Нордхаус, профессор Йельского университета, изучает влияние экономических процессов на природу. Нордхаус был первым ученым, который создал количественную модель, описывающую глобальное взаимодействие между экономикой и климатом. Она получила широкое распространение и используется для изучения последствий вмешательства в климатическую политику. Нордхаус показал, что наиболее эффективное решение проблемы изменения климата, вызванного деятельностью человека, - глобальная система углеродных налогов на выбросы парниковых газов для всех стран.

Пол Ромер из Нью-Йоркского университета - один из основоположников новой теории экономического роста, рассматривающей кризисы как период новых возможностей. Он показал, какие экономические факторы управляют инновационной активностью фирм. Он заложил основы так называемой теории эндогенного роста, объясняющей, чем идеи отличаются от товаров и какие требования им нужны для развития в рыночной экономике. До 24 января 2018 года Ромер занимал должность главного экономиста Всемирного банка.

В отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, химии, физике и литературе, а также премии мира, премия по экономике была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году по случаю его 30-летия. Ее размер равен размеру "основных" премий. В 2017 году Нобелевский фонд впервые с 2001 года увеличил размеры премий лауреатам на один миллион шведских крон - то есть на 12,5% Теперь размер премии составляет 9 млн шведских крон (около $1,12 млн).

В 2017 году лауреатом премии стал американский экономист Ричард Талер за исследования в области поведенческой экономики. Талер разработал анализ принятия экономических решений, базируясь на психологически обоснованных предположениях. Ученый исследовал последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и недостаточного самоконтроля. Он пришел к выводу, что от этих качеств зависят индивидуальные решения, которые можно предсказывать. Человек не машина и ему свойственно ошибаться.

В 2016 году премию получили Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём с формулировкой "за вклад в теорию контрактов". Теоретические работы лауреатов описывают с точки зрения экономической теории то, как должны быть устроены контракты между экономическими агентами.

Среди лауреатов премии лидируют представители США. Единственная женщина - Элинор Остром - получила премию в 2009 году. В 1975 году премию присудили советскому математику и экономисту Леониду Канторовичу "за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов".

Нобелевские лауреаты 2018 года

Объявлением победителя в области экономики завершается "Нобелевская неделя" - 2018.

Ранее "Нобелевской премии" по медицине и физиологии удостоились ученые - иммунологи Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за открытие терапии рака путем активации иммунного ответа.

Обладателями премии по физике стали американский ученый Артур Эшкин - за оптический пинцет и его применение в области биологии, французский физик Жерар Муру и Донна Стрикленд из Канады - за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Награду в области химии получили Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит и сэр Грегори Винтер за фаговое отображение пептидов и антител.

Нобелевскую премию мира присвоили медику Денису Муквеге и правозащитнице Наде Мурад за усилия "по прекращению использования сексуального насилия в качестве орудия войны и вооруженных конфликтов".

В этом году в Стокгольме огласили имена четырех из пяти нобелевских лауреатов. Нобелевский комитет решил не присуждать премию по литературе и перенес ее вручение на 2019 год. Такое решение было вызвано скандалом в Шведской академии с обвинениями в сексуальных и финансовых злоупотреблениях, в результате которого из организации ушли шесть ее членов. Ситуация, в которой вручение премии по литературе перенесли из-за скандала, - первая в истории награды. Между тем и раньше были случаи, когда премию по литературе не присуждали. Так, в 1935 году было решено, что ни один из претендентов не достоин награды. В последний раз Шведская Академия наук не вручала Нобелевскую премию по литературе в 1943 году во время Второй мировой войны.

Официальное вручение премий и медалей состоится 10 декабря, после прочтения традиционных лекций. В этот день скончался шведский изобретатель, предприниматель, основатель Нобелевской премии Альфред Нобель (1833–1896). Премия мира, по его воле, вручается в Осло, а все остальные - в Стокгольме. Награду ученым вручит король Швеции Карл XVI Густав.

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Теги: Нобелевская премия

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