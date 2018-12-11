Самолеты ВВС РФ и Венесуэлы проведут совместные учения

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Прибывшие в Венесуэлу российские самолеты примут участие в совместных учениях с военными этой страны, сообщает венесуэльское издание "Универсаль". По его информации, российских летчиков приветствовал министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. "Мы готовимся к тому, чтобы в случае необходимости защищать Венесуэлу до последнего вздоха. И мы будем делать это с нашими друзьями, которые выступают за уважительные отношения между странами", - сказал министр.

Он отметил, что на учениях запланированы, в частности, "совместные полеты" авиации. Других подробностей об учениях венесуэльские СМИ не сообщают. Агентство EFE подчеркивает, что министр обороны не сообщил, начнутся ли учения немедленно.

Владимир Падрино Лопес подчеркнул, что "никто в мире" не должен бояться присутствия российских боевых самолетов в Венесуэле, потому что Каракас и Москва - "это строители мира, а не войны".

Министр также объявил, что ожидает на этой неделе делегацию из РФ, задачей которой будет оптимизация использования венесуэльскими военными российского вооружения.

"Универсаль" также приводит слова посла РФ в Венесуэле Владимира Заемского, заявившего, что в военной сфере "сотрудничество в последнее время развивается очень успешно".

Как сообщалось, 10 декабря два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ прибыли в венесуэльский аэропорт Майкетия.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 на отдельных этапах полета в Венесуэлу сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

В департаменте отметили, что Лопес и представители российского посольства в Каракасе приняли участие в торжественных мероприятиях по встрече экипажей стратегических ракетоносцев в международном аэропорту Майкетия.