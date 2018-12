Помпео назвал полет в Венесуэлу российских ракетоносцев растратой госсредств

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку Россией двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу "растратой государственных средств".

"Российское правительство отправило бомбардировщики через полмира в Венесуэлу. Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и попирают свободу, в то время как их народы страдают", - написал Помпео в твиттере госдепа США.

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT