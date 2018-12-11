НАСА покажет усомнившемуся американскому баскетболисту доказательства высадки на Луну

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) во вторник заявили, что готовы развеять сомнения баскетболиста Стефена Карри в факте высадки американцев на Луну.

"Мы рады пригласить Карри на экскурсию в нашу лабораторию, посвященную Луне, в Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне; возможно, в следующий раз, когда команда "Голден Стэйт Уорриоз" (в которой играет Карри - ИФ) приедет в город и будет играть с командой "Хьюстон Рокетс", - сказал представитель НАСА в интервью газете The New York Times.

NASA offers to give Stephen Curry a space center tour after he claimed a man has never been to the moon https://t.co/CRAgX3fIiJ pic.twitter.com/mpOyP4jSsN — The Hill (@thehill) 11 декабря 2018 г.

При этом в НАСА подчеркнули, что в лаборатории "находятся сотни фунтов камней с поверхности Луны".

"В ходе визита баскетболист сможет сам увидеть, что мы делали 50 лет назад. В ближайшие годы мы собираемся на Луну снова, но на этот раз мы пробудем там длительное время", - отметил представитель.

Ранее Карри высказывал сомнения относительно того, что американские астронавты действительно высаживались на Луну. "Мы когда-нибудь были на Луне? Я не думаю", - сказал тогда спортсмен.