Архиереям Донбасса вернули возможность пересекать линию разграничения

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону и митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану восстановили пропуски, позволяющие пересекать линию разграничения в Донбассе, сообщил во вторник вечером Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Приходы и Донецкой, и Горловской епархий находятся по обе стороны линии разграничения и что для полноценного несения своего служения правящим архиереям этих епархий необходимо лично присутствовать в приходах и монастырях с обеих сторон.

В минувшее воскресенье иерархов не пропустили на территорию, находящуюся под контролем властей Украины, для совершения богослужения в Успенском Николо-Васильевском монастыре, объяснив это тем, что с 7 декабря СБУ аннулировала их пропуски. О причинах аннулирования пропусков не сообщили.