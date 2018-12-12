РКК "Энергия" сообщила, что отверстие в бытовом отсеке "Союза" не угрожает безопасности космонавтов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев провели обследование внешней поверхности МКС и бытового отсека корабля "Союз МС-09", где было обнаружено небольшое отверстие, и удостоверились в том, что опасности для экипажа оно не представляет.

"При вскрытии экранно-вакуумной теплоизоляции и микрометеороидной защитной панели на внешней поверхности бытового отсека корабля "Союз МС-09" было обнаружено небольшое отверстие, которое не несет никакой опасности для экипажа МКС. Оно также не будет угрожать безопасности экипажа корабля при его возвращении на Землю 20 декабря", - говорится на сайте РКК "Энергия".

В корпорации пояснили, что "отверстие находится в бытовом отсеке, который отделяется от спускаемого аппарата в скором времени после расстыковки с МКС, а затем сгорает в атмосфере Земли. Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серина Ауньен-Чэнселлор будут все это время находиться в спускаемом аппарате".

Общая продолжительность пребывания экипажа российского сегмента Международной космической станции за её пределами составила 7 часов 45 минут, добавили в РКК.

Кононенко и Прокопьев вышли в открытый космос 11 декабря в 19:02 по московскому времени. Этот выход в космос имел номер 45А по программе полета российского сегмента МКС и был незапланированным. Для Прокопьева он стал вторым за нынешний полет и в карьере - в августе он впервые работал в открытом космосе с Олегом Артемьевым, который позднее вернулся на Землю. Кононенко выходил в космос четвертый раз.

Основной задачей выхода стал сбор материалов для выяснения причин появления отверстия на внутренней обшивке пристыкованного к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-09", которое было обнаружено в конце августа.