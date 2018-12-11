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Турагентства начали аннулировать туры "Жемчужной реки" из-за конфликта с "ИрАэро"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Турагентства, сотрудничающие с туроператором "Жемчужная река", аннулируют забронированные туры после остановки полетных программ "ИрАэро" на Хайнань, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Несмотря на то, что туроператор по Китаю "Жемчужная река" испытывает финансовые трудности, из-за чего туристы не могут вылететь на Хайнань или вернуться домой, компания все равно выставляет штрафы турагентствам и требует соблюдать график платежей по турам, словно все работает в штатном режиме", - рассказала она.

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По словам Тюриной, у многих региональных агентов есть частично и полностью оплаченные заявки. "По акциям с фиксированным прайсом нужно было сразу вносить 100% стоимости даже за туры, до начала которых еще несколько недель или месяцев. Турагенты в Благовещенске рассказывали, что для их клиентов туроператор "Жемчужная река" был очень подходящим. Он предлагал недорогие туры в Китай, куда лететь меньше, чем в Таиланд или Вьетнам", - пояснила она.

Как отметила пресс-секретарь РСТ, турагенты, опасаясь за свою репутацию и не желая оставлять клиентов без отдыха, аннулируют брони у "Жемчужной реки" и, не дождавшись возвратов от оператора, отдают туристам деньги из своего кармана или перебронируют пакеты на другие направления.

Проблемные туры

Авиакомпания "ИрАэро" вечером 7 декабря сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. Глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что "Жемчужная река" задолжала авиакомпании "ИрАэро" более $2,3 млн за ранее выполненные рейсы в Китай.

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В понедельник 10 декабря авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что вывезет всех пассажиров за свой счет, а позже предъявит иск "Жемчужной реке". По данным перевозчика, на острове находятся около 1,5 тыс. клиентов туроператора. Задержавшихся в Китае туристов переселили в другие отели за счет компании, однако они жалуются на отсутствие питания.

По словам директора ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александра Осауленко, несмотря на конфликт с "ИрАэро" "Жемчужная река" хочет продолжать туроператорскую деятельность и обещает выполнить обязательства перед туристами. По его данным, компания продала на Хайнань от 5 до 10 тыс. путевок.

Ростуризм еще 29 ноября направил обращения в адрес Генпрокуратуры, МВД и Роспотребнадзора с просьбой дать правовую оценку ситуации с выполнением своих обязательств "Жемчужной рекой". 10 декабря Следственный комитет сообщил о возбуждении дела о злоупотреблении полномочиями против менеджеров туристической компании, которые не обеспечили выезд российских туристов из Китая.

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Теги: Жемчужная река, ИрАэро, Хайнань

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