Восемь из 13 пострадавших при стрельбе в Страсбурге получили тяжелые ранения

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В результате нападения в Страсбурге пострадали 13 человек, три человека погибли, сообщает в среду префект региона Гранд-Эст.

"По предварительным данным, жертвами стали 16 человек: три человека погибли, восемь получили тяжелые ранения, пятеро - легкие", - говорится в сообщении префектуры.

Ранее поступала информация о 12 раненых.

Как сообщалось, личность стрелка установлена. По словам глава МВД Кристофа Кастанера, во Франции и Германии его признавали виновным в не связанных с терроризмом преступлениях.

Поиск стрелка, бежавшего с места преступления, продолжается. В нем участвуют 350 полицейских и жандармов.